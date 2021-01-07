طوارئ باليابان بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قررت السلطات في اليابان، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة، حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع ، لتصل إلى رقم قياسي يومي بلغ 2447 في العاصمة.

 

وقد قرر رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، إعلان حالة الطوارئ، بعد جلسة مخصصة لفرقة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

 

وينفذ القرار اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، وسيتم بموجبه اغلاقه المطاعم والحانات عند الساعة 8 مساء، فيما ستبقى مراكز التسوق والمدارس مفتوحة، وسيطلب من دور السينما والمتاحف تخفيض قدراتها الاستيعابية.

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