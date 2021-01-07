استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغر

الخميس 07/يناير/2021 - 09:00 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، باستقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغر.

 

وأعلن قائد شرطة واشنطن، اليوم الخميس، اعتقال 52 شخصًا فيما يتعلق باقتحام الكونجرس.

 

واندلعت تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، في واشنطن بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، وتوجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

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