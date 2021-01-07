أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟

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ليلة من الفوضى، عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اقتحام جمع من أنصار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، احتجاجا على نتائج انتخابات الرئاسة.







ترامب يدعو أنصاره للتوجه إلى الكونجرس



فقبل ساعات قليلة من اجتماع الكونجرس، للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التى جرت في الثالث من نوفمبر انتخابات نوفمبر، وهي الخطوة الأخيرة قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الحالي، قال الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه لن يستسلم، وإنه سيوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات.



وخلال تظاهرة، نظمها أنصار ترامب، في واشنطن، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، قال ترامب: "الإعلام لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس، الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا".



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أضاف ترامب: "هذا العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه.. مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأمريكيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة.. هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل".



وأوضح ترامب: "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز.. دولتنا سئمت من هذه الأشياء، ولن نتحمل أكثر، كانت هناك أدلة موثقة بأننا فزنا بشكل كاسح، لم تكن النتائج متقاربة.. هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لابد أن هذه مزحة".



وتابع ترامب: "نريد إنقاذ ديمقراطيتنا التي يريدون الإساءة إليها.. الديمقراطيون استغلوا كورونا من أجل تزوير الانتخابات.. دولتنا إذا أمسكها الديمقراطيون ستدمر، ولن نسمح بذلك".



ودعا ترامب أنصاره إلى السير باتجاه الكونجرس، وقال: "سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونجرس لتحية السيدات والسادة هناك.. نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم".







جلسة الكونجرس



بدأت الأربعاء جلسة للكونغرس الأميركي للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، لكن اعتراض النواب الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا، أسفر عن تعليق الجلسة.



وفقا للتقليد، افتتح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، جلسة الكونجرس، التي تضم غرفتيه، للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي، أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن.



وبطريقة شكلية، ترأس بنس عملية المصادقة على النتائج.



وخلال الجلسة، اعترض أعضاء جمهوريون على نتائج ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية، وعلى إثر ذلك تم تعليق الجلسة.









بنس يخالف توقعات ترامب



وعلى عكس ما توقع الرئيس الأمريكي، قال بنس، إنه لا يملك السلطة لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسا، وإن ترامب لا يملك سلطة تحديد الأصوات التي سيتم فرزها.



وأصدر بنس خطابا مطولا يشرح أسبابه، ركزت فيه الفقرة الرئيسية على مخالفة ما توقعه ترامب، ورفض عدم احتساب أصوات الانتخابات الأمريكية، التي طالب بها الرئيس.



وقال بنس: "إن تقديري المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي."



وكان ترامب قد دعا نائبه بنس إلى إعادة الأصوات إلى الولايات، وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".



أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس



فى غضون ذلك، اقتحم عدد كبير من أنصار ترامب، الحواجز التي وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.



وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للكونجرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية.



من جهتها، عملت شرطة الكونجرس على إغلاق كامل المبنى، بعد هذا التطور الخطير، الذى أعقب دعوة ترامب أنصاره إلى عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة.



وأفادت وسائل إعلام، بأن مجلس النواب أنهى جلسته بسبب الاحتجاجات، التى تطورت إلى حد الاشتباك داخل مبنى الكونجرس، مما دعا الشرطة إلى إجلاء النواب في الطابق الثالث.



ونجح بعض أنصار ترامب في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها، بعد أن اشتبك عدد منهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى.



وجرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس، كما طلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، بعد اختراق المبنى.



وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا، فيما رفض القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريس ميلر، طلبا لإرسال تعزيزات الى العاصمة واشنطن.





إصابة سيدة بالرصاص



ولم تمر حالة الفوضى التى سيطرت على الكونجرس، حتى أصيبت امرأة داخل المبنى بالرصاص.



أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فيما نقلته عن شهود عيان بأن مصابا أطلق عليه الرصاص كان يتلقى رعاية طارئة.



وتوقفت سيارة إسعاف عند الركن الجنوبي الشرقي من مبنى الكابيتول لنقل المصابة.



وقال أحد عناصر الشرطة للصحفيين إن امرأة أصيبت برصاصة في الكتف.



عبوة ناسفة



ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن عدد من مسؤولي إنفاذ القانون، قولهم إن الأجهزة الأمنية عثرت على عبوة ناسفة واحدة على الأقل في حرم مبنى الكونجرس.



وقال المسؤولون إنه تم العثور على العبوة الناسفة خارج مبنى.



وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "بالتعاون مع شركائنا في سلطات إنفاذ القانون، استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن لتقارير عن وجود أداة مشبوهة"، مؤكدا أن التحقيق جارٍ.