هل تصلح لقاحات كورونا للأطفال؟

وضع كورونا آمن على الأطفال



في ظل التساؤلات الكثيرة بشأن فاعلية لقاح كورونا، مع الأطفال، حيث أوضح الباحثون، أنه لن يتم أيضًا تقديم اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بسبب نقص البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية؛ حيث تم اختبار اللقاح على البالغين فقط.



وكانت الدراسات، أثبتت أن وضع كورونا آمن على الأطفال، وأن 6 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 16 سنة لديهم مناعة ضد الفيروس، فضلًا عن ضآلة الإصابات.



فاعلية اللقاحات والأطفال



وحول فاعلية لقاح كورونا مع الأطفال، فإنه يمكن تطعيم الأطفال بين 12 إلى 16 عامًا، بلقاح فايزر الأمريكي، حيث تم تطعيم مجموعة من الأطفال في تلك السن بالفعل، لا تتعدى الأعراض الجانبية للقاح ارتفاع الحرارة ليومين فقط، كما يًخزن اللقاح عند درجة حرارة 70 تحت الصفر.



لقاح فايزر



تقول شركة "فايزر" إنها ستسجل الأطفال، الذين يمكن انتقال الفيروس من خلالهم إلى المجموعات المعرضة للخطر الشديد، حتى سن 12 عاما في تجربتها الكبيرة في المرحلة المتأخرة على اللقاح.



لقاح أسترازينيكا



بينما أعلنت أسترازينيكا أن مجموعة فرعية من المرضى في تجربة كبيرة ستشمل أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.



لقاح سينوفارم



بينما يمنح لقاح سينوفارم الصيني، لمن هم فوق 18 عامًا.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

في ظل نجاح فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على البالغين، تكثر التساؤلات بشأن فاعليتها مع الأطفال، لكن الباحثين أوضحوا، أنه لن يتم تطعيم الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بسبب نقص البيانات المتعلقة بالسلامة.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فاعلية لقاحات كورونا والأطفال.