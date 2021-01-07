بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

الخميس 07/يناير/2021 - 12:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 7 يناير 2020، على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.


بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة درجات الحرارة غدا الخميس الشبورة المائية الأرصاد الجوية المصرية

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ ساعتين و 45 دقيقة

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يحسم مصير صفقة الزمالك المقبلة

منذ ساعة الا ربع

لجنة الزمالك تصدر بيانًا عاجلًا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

رد مصطفى محمد على بيان الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"ضباب".. الأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة من طقس الأربعاء

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة

ضباب وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى