هل بدأت ذروة الموجة الثانية لـ"كورونا"؟ استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية يوضح (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 01:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الموقف الوبائي في مصر لا يختلف كثيرًا عن الموقف الوبائي في العالم، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التأكد ما إذا كانت مصر قد بدأت ذروة الموجة الثانية أم لا.

وأضاف "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "مازالنا نحتاج إلى الانتظار لمعرفة هل الانخفاض على مدار اليومين الماضيين هيستمر أو لا حتى نعلم ما إذا كانت الذروة انتهت أم لم تأتي بعد".

وأشاد بالقرارات التي اتخذتها الدولة وعلى رأسها إلغاء المدارس والجامعات، مستطردًا "هذه القرارات لابد وأن يستتبعها وعي من قبل المواطن والالتزام بإجراءات التباعد البدني واستخدام الكمامة".

وأكد أن توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس مازالت كما هي ولم تتغير، موضحًا أن التغير الذي حدث للفيروس طفيف ولكن مع استمرارية الانتشار متخوفين أن يحدث نوع من التحورات الفعلية في الفيروس.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 813 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و7918 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الموجة الثانية من كورونا التحور

أخبار تهمك

رد مصطفى محمد على بيان الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحسم مصير صفقة الزمالك المقبلة

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

نجم ليفربول يرفض تجديد عقده من أجل برشلونة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا جائحة.. وقادرون على السيطرة عليها

هل يعود كورونا لمهاجمة المتعافين؟ استشاري بـ"الصحة العالمية" يرد

استشاري بمنظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

نتائج نهائية.. خبر سار من الصحة العالمية عن علاج كورونا المنتظر (فيديو)

الصحة العالمية: من الوارد ظهور فيروس آخر خلاف كورونا الفترة المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:38 ص

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى