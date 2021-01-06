إصابة 3 من أسرة واحدة بإشتباه تسمم غذائي ببني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أصيب 3 من أسرة واحدة "سيدة وطفلتين" من قرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف، بإشتباه تسمم غذائي، وقامت سيارة الإسعاف بنقلهم الى مستشفى بنى سويف التخصصي، وقام الاطباء بإجراء عمليات غسيل معدة لهم وتم وضعهم تحت الملاحظة.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف، بوصول 3 من أسرة واحدة "سيدة وطفلتين" لمستشفى بنى سويف التخصصي، مصابون بأعراض إشتباه تسمم غذائي.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابون هم: "شيماء ق.ل" 40 سنة "نور ف.ر" 12سنة، و"إبتسام ف.ر" 8 سنوات، قرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابات على الفور، حيث تم اجراء الإسعافات الأولية لهن وخضعن للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

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