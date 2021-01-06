مباراة ريال مدريد وأسوساونا مهددة بالإلغاء

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مهددة بالألغاء.









وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنه يوجد بعض التكهنات التي تفيد بإلغاء المباراة وترحيلها خلال الشهور القادمة وذلك بسبب توقعات خبراء الأرصاد بسقوط ثلوج.









وأوضحت الإذاعة أن المسؤولين في أوساسونا يرون أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة في إقامة المباراة في حالة الثلوج بالصورة المتوقع لها.



