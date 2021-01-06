تعافي الإعلامية نجوى إبراهيم من كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم، من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابتها به منذ فترة قليلة.

وكانت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بأيام قليلة.

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم مع الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "التاسعة" والمذاع على القناة الأولى المصرية.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا المستجد، ومازال ولكن حالته استقرت حيث أنه معزول في إحدى المستشفيات ولكن بغرفة عادية وبدون جهاز تنفس صناعي.

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