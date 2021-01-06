سيمون: كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين ويفرح القلوب بالصحة
الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:40 م
مصطفى فكيه
حرصت الفنانة سيمون، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
حيث نشرت سيمون، صورة جديدة، وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد مجيد كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين ويفرح القلوب بالصحة....وزوال الغُمة".
ويقع عيد الميلاد المجيد يوم 7 من يناير 2021، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا