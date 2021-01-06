صلاح عبد الله يهنئ جمهوره بالعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
هنأ الفنان صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه، بالعيد ميلاد المجيد، وذلك من خلال منوضر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد الله" قائلا: "كل سنة وكل المصريين الطيبين المخلصين مسلمين ومسيحيين طيبين قوي ومخلصين قوي".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله قد ساءت حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتعرض لوعكة صحية وذلك عقب وفاة شقيقه حيث حزن عليه كثيرا وحضر جنازته عدد من نجوم الفن.

ويشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف، محمد جمعة، حسني شتا.

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