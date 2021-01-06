شبورة تصل إلى حد الضباب.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.



ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.



يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الخميس 7 يناير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الخميس 7 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 8 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم السبت 9 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الأحد 10 يناير 2021:



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الإثنين 11 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء 12 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وناشدت المواطنين وجمهور المسافرين ومرتادى الطرق السريعة باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.



كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.



أما عن طقس غد الخميس، فيسود طقس دافئ على القاهرة، والوجه البحرى نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، فيما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.



ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد نهارا، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا، والرياح معتدلة.



وعن الظواهر الجوية، فتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح من متر وربع إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر وربع إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.