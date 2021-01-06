هيئة الأدوية في الاتحاد الأوروبي توافق على لقاح موديرنا المضاد كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

وافقت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، اتطلاق عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، ضمن إطار حملة تطعيم موسعة في البلاد.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال الجنرال غوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعني بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجي (Operation Warp Speed)، إن العمال شرعوا أمس السبت في تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح، مشيرا إلى أن الشاحنات ستنطلق الأحد على أن تصل إلى مقدمي الرعاية الصحية اعتبارا من يوم الاثنين.

 

وواوضحت السلطات الأمريكية، أنه من المقرر أن يتم نقل اللقاح إلى أكثر من 3700 موقع خاص بحلول الاثنين، فيما قد نقلت "موديرنا" مخزونات من لقاحها إلى مستودعات تديرها شركة "ماكيسون" المعنية بالتوزيع.

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