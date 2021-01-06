قصف تركي يستهدف قاعدة عسكرية روسية في شمال سوريا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:43 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بقصف تركي استهدف قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر بشمال سوريا.

 

أعلن المرصد السوري، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 4 مدنيين بانفجار بالقرب من مدينة رأس العين السورية.

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، مقتل 10 أشخاص من الفصائل الموالية لأنقرة وقوات قسد، خلال اشتباكات قرب بلدة عين عيسى شمالي البلاد.

 

أرسلت السلطات الروسية، في وقت متأخر أمس الأحد، المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة في شمال سوريا.

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قصف تركي قاعدة روسية سوريا

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