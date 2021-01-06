



إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر 2021 بالرقم القومي أو موقع مصر الرقمية | الرابط والخطوات digital.gov.eg





يقدم موقع دعم مصر 2021 وبوابة مصر الرقمية التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الخدمات منها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وكذلك ضم الزوجة والأبناء واستخراج وبدل فاقد وبدل تالف وغيرها ، ومن المقرر أن يتم فتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، لبعض الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، التي تجمع البيانات الخاصة خلال الحملات التي تقوم بها الدولة، خلال شهر يناير الجاري، ونعرض في السطور التالية كل ما يخص هذا الأمر من رابط وخطوات مستندات مطلوبة، لإضافة المواليد الجدد على البطاقة والحصول على الخدمات التي أتاحها الموقع.





إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر 2021

- يحتاج المواطن للدخول إلى موقع دعم مصر ( يحتاج المواطن للدخول إلى موقع دعم مصر ( اضغط هنـــا ).

- كتابة رقم المحمول الخاص به بشرط أن يكون هذا الرقم مسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

- ثم الضغط على ضم أفراد وذلك لإضافة مولود جديد.

- بعد ذلك عليهم اختيار ابد أ الخدمة.

- سوف تنتقل لصفحة الخاصة بتقديم الطلبات.

- ثم عليك إدخال رقم البطاقة التموينية وبعدها اختيار المحافظة.

- كتابة البيانات وهي “عدد الأفراد، المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية”.

- الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

- كتابة أسماء الأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب إضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل.

- الضغط على تسجيل الطلب لدى إدارة التموين.

- ولمعرفة نتيجة الطلب يمكن الدخول مرة أخرى والضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.





الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

- صورة البطاقة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.

- المستندات التي تدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.



