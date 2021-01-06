توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأربعاء 6 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 6 يناير 2021.









ستطلع اليوم على كل ما هو جديد من خلال بعض المكالمات الهاتفية أو تلقي بعض الرسائل والإيميلات. ربما يقترح عليك بعض الأشخاص أفكارا رائعة. المعلومات التي يتم تبادلها قد تؤدي إلى تطور مشترك على المستويين المادي والروحاني.





برج الثور





ستكون مسرورا جدا اليوم لمجرد أنك بدأت مشروعا جديدا يساعدك على القضاء على مشاعر القلق. الفراغ وعدم الانشغال بأي شيء سببان رئيسيان للشعور بالقلق. أنت لست صبورا ولكن اليوم ربما تتغير وتتحلى به للتغلب على لحظات الخوف والأزمات التي تمر بها. تحدث مع أصدقائك في الأمور التي تقلقك حتى يساعدوك ويخففوا من حدة الإجهاد والضغط الذي تشعر به.





برج الجوزاء





تسير أعمالك اليوم بالطريقة الإيجابية التي تحلم بها! قد تحتاج إلى كل طاقاتك ومهارتك خلال إجراء مفاوضات مهنية تؤمّن لك المحافظة على مصالحك في نيل صفقة مربحة أو الحصول على اتفاقية مهمة. راع صحتك فقد تعاني من صداع وصعوبة في التنفس.





برج السرطان





الاتصالات والمكالمات الهاتفية قد يكون لها دور إيجابي ومهم في حياتك المهنية وربما تجعلك تنجز أعمالك بطريقة أسهل. تشك في قدرتك على القيام بهذه المهام ولكن لا تقلق. ستكون قادرا على التعامل مع أي مهمة كأي فرد.





برج الاسد





تبدو اليوم منفعلا جدا بسبب ردود أفعال صديقك أو زميلك. ليس لديك أي ردود أو كلام تريد أن تخبره به فلا تستطيع التعبير عما يدور في رأسك. لن تنسى هذا الموقف وربما تنتقد هذا الشخص بشدة وترى أن نقدك مبرر. لا تكبت مشاعرك أو عواطفك فأنت بشر. شارك في بعض الأنشطة الرياضية حتى تتخلص من الضغط.





برج العذراء





ستشعر بالكسل اليوم وربما تمر ساعات عديدة اليوم دون إنجاز أي مهمة. لسوء حظك اليوم، رودو أفعالك حادة ولكن على الرغم من ذلك تفسيرك لبعض الأحداث سيكون منطقيا جدا. لا داعي للشك في أي موضوع لأن هناك شخصا ما سيستفيد من هذه الشكوك.





برج الميزان





تتعامل مع كل الأمور بجدية اليوم وتتحلى بالصبر وهذا سيكون له مردود إيجابي بالتأكيد. تعيش حالة من القلق اليوم والاضطراب العاطفي ولذلك ندعوك لضبط النفس عند التعبير عن مشاعرك. خوفك الدائم من التغيير سيضيع فرصا لن تتكرر.





برج العقرب





لا زالت النتائج الإيجابية لأعمالك تظهر على التوالي لتزيد من إصرارك وتصميمك على العمل بطريقتك الخاصة والمميزة. تفرح برؤية صديق قديم أو ربما تستعيد ذكريات علاقة قديمة تبث السرور في قلبك.





برج القوس





سيكون هذا ليوم مناسبا لتنفيذ أي مشروع وللقيام ببعض الاستثمارات، والتدقيق في أعمالك وتجنب الأخطاء. إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة ما أو تضعك أمام مخاطر معينة، فالفلك ينصحك الفلك بتجنب المتاعب. اهتم بوضعك الصحي.





برج الجدي





تركز طاقتك ومجهودك اليوم على أمر غريب وهو الاهتمام بدارسة طرق التدليك والعلاج الطبيعي بالأعشاب والزيوت الطبيعية. حاول أن تجمع بين هذه الرغبة وقدرتك الذاتية على مداواة جروح الآخرين وستشعر بالرضا عن نفسك من النتائج.





برج الدلو





تعود الأمور إلى طبيعتها اليوم بعد فترة القلق والتعب التي كنت تمر بها خلال الأيام الماضية خاصة على الجانب العاطفي ولكن ربما تتغير فجأة وتجد نفسك أمام طريق مسدود. ربما تنسى تاريخ عيد ميلاد لشخص ما مهم بالنسبة لك. ربما كنت تتوقع أنك ستقوم بشيء ما بطريقة معينة ولكن لسوء حظك فشلت.





برج الحوت





تختفي اليوم بعض الإيجابيات التي تحيط بهذه الفترة الشديدة الحيوية من السنة. وقد يكون مزاجك النفسي الكئيب أو توعكك الصحي البسيط هو السبب في ذلك، لكن لا شيء يدعو للقلق لأنه مجرد يوم يعاكس بعض رغباتك أو يعقد تنفيذ بعض خطواتك العملية.

برج الحمل