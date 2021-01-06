إيطاليا تسجل 76.3 ألف وفاة و2.18 مليون إصابة بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.18 مليون حالة إصابة.

 

ووفقًا لبيانات الجامعة الأمرييكة، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد 76 ألفاً و329 حالة.

 

روصدت وزارة الصحة الإيطالية، تعافي 1.54 مليون شخص من المصابين بالمرض.

 

وكانت السلطات الصحية الإيطالية، سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.

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