السعودية تحدد كميات التبغ المسموحة للفرد المسافر إدخالها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

شفت الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية ، عن أنه يسمح  للفرد المسافر البالغ، بإدخال 200 سيجارة و500 غرام من منتجات التبغ بدون رسوم جمركية.

وبحسب بيان للهيئة، فأنه في حال تجاوز الكمية المعفاة من الرسوم، فإنه يسمح بحد أقصى باستيراد 2400 سيجارة وكيلوغرامين من منتجات التبغ، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد، ويتم تطبيق الرسوم الجمركية على الكمية المستوردة بنسبة 100%، وتُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100%، ثم تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15%.

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