الجيش السوداني ينفي وقوع هجمات إثيوبية في شرق السودان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:13 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات

نفى الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، وقوع هجمات إثيوبية في شرق السودان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد محمد تنقو، أن الجيش لن يفرط بأي جزء من أراضي السودان.

 

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، في تصريحات صحفية، إن بلاده مستعدة للجلوس مع المسؤولين في إثيوبيا لحل المسائل الحدودية.

 

مازالت أزمة الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا مستمرة، في ظل مساعي السودان لاستعادة أراضيها من أيادي المليشيات الإثيوبية.

 

وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".

 

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