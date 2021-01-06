مصطفى الفقي: المصارحة الكاملة شرط استمرارالوفاق العربي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:45 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن العلاقات الضبابية بين قطر ومصر بدأت مع مجئ الشيخ حمد، لافتًا إلى أن مصر كانت تشعر بالأسف بسبب إيواء قطر للإخوان الذين يقتلون الأبرياء في مصر.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التاريخ يقول إن المصالحات العربية دائمًا هشة وتحكمها العواطف والمصالح قصيرة المدى.

وأشار إلى أن هناك فتنة يتم زرعها طوال الوقت بين الدول العربية ومعروف من الذي يزرعها، مؤكدًا أنه لا بد أن تكون هناك مصارحة كاملة قبل المصالحة حتى يستمر الوفاق العربي.

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