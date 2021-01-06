نفين القباج تكشف عن تفاصيل مبادرة "الإسعاف الاجتماعي" بتوجيهات رئاسية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:18 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
شيماء حسن
كشفت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل مبادرة "الإسعاف الاجتماعي" التي تطلقها الوزارة لدعم الحالات العاجلة.

وأضافت "القباج" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون هناك قنوات منظمة من أجل رصد الحالات العاجلة التي تحتاج إلى المساعدة مثل السيدة المصابة بداء الفيل والحالات على شاكلتها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذه المبادرة هدفها إيصال المساعدات العاجلة للمواطنين الذين يمرون بأزمة من أجل تقديم الخدمة لهم من خلال قنوات منظمة أو مواقع التواصل حتى لا يكون اكتشاف هذه المواقع بالصدفة، مؤكدة أن هذه المبادرة لا تستهدف الفقراء فقط ولكن أصحاب الحالات الحرجة والعاجلة.

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