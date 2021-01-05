إيطاليا تسجل 15378 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ ظهور المرض في 21 فبراير، في أعلى حصيلة بأوروبا والخامسة عالميا.

وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.