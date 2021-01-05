إيطاليا تسجل 15378 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ ظهور المرض في 21 فبراير، في أعلى حصيلة بأوروبا والخامسة عالميا.

 

وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اصابه بكورونا

أخبار تهمك

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس برشلونة المحتمل يقدم عرضًا ضخمًا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعة و نصف

لجنة المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من بيراميدز على إيقاف محمود وادي 8 مباريات

منذ ساعة

خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يبحث عن بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

سبب خلاف راموس وريال مدريد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

إيطاليا تسجل 575 وفاة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا و639 وفاة

إيطاليا تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بكورونا

إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

سبب خلاف راموس وريال مدريد

07:31 م

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

05:20 م

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى