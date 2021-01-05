تهدف لتنشيط السياحة الداخلية.. أبرز المعلومات عن مبادرة "شتي في مصر"

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تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع السياحة، لما له من إسهامات واضحة فى زيادة الدخل القومى، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية لمصر.



ومع تأثر القطاع السياحى فى مختلف دول العالم، بسبب إجراءات الغلق التى أقرتها الحكومات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، فى موجتها الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، واستمرار تأثر قطاع السياحة بسبب الموجة الثانية من كورونا، تحرص الدولة المصرية على إعادة تنشيط السياحة الداخلية والوافدة إلى مصر.



وبناءً على توصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى شهر ديسمبر الماضى، تم عقد اجتماعات تنسيقية عدة بين الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ومناقشة تفعيل مبادرة " شتى فى مصر" والإعلان والترويج لها.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة "شتى فى مصر":



- تهدف مبادرة "شتى فى مصر" إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلى لربط المدن السياحية بمصر.



- بموجب المبادرة، يتم تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من: الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم.



- كما يتم تنظيم رحلات من الإسكندرية إلى الأقصر، وأسوان.



- تبدأ الرحلات فى 15 يناير الحالى، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.



- تقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير المقبل، بسعر موحد على النحو التالى:



من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر: 1500 جنيه.



من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان: 1800 جنيه.



من القاهرة والإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا: 1800 جنيه.



من القاهرة والإسكندرية إلى مرسى علم: 2000 جنيه.



- وفى إطار المبادرة، سوف تقوم غرفة المنشأت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة فى المبادرة، فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتى ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها، شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة.



- وتلتزم الفنادق المشاركة فى المبادرة بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل المقررة.



- يتم التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية، بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.



- ولدعم مبادرة "شتى فى مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق أن قرر المجلس الأعلى للآثار منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا، والأقصر، وأسوان، خلال شهرى يناير وفبراير 2021.



وفى منتصف شهر ديسمبر الماضى، التقى وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران المدنى، برئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية، وعدد من المستثمرين فى جنوب سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين فى القطاع السياحى.



وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقطاعى السياحة والطيران، منها سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية، عن طريق إطلاق مبادرة "شتى فى مصر" لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خصوصا مع عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسى.



ورحب الحضور بهذه المبادرة، وأبدى رئيس غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة فيها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة فى المبادرة.



كما تم أيضا مناقشة التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى ظل تفشى جائحة كورونا وكيفية استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل الجائحة وسبل تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.