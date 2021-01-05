"هيكل" يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:24 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميسون أبو الحسن
بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي:

 يطيب لى أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار.

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