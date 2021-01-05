500 مستشفى في مختلف المحافظات.. كيف عززت مصر من موقفها في مواجهة كورونا؟

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لا تدخر الحكومة المصرية جهدا فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، التى بدأت موجتها الثانية فى مصر، عطفا على الموجة الأولى، والتى ظهرت لأول مرة خلال شهر مارس الماضى، فى الصين، ثم سرعان ما انتقلت إلى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين وحالات وفاة.



وتواصل الحكومة المصرية، ووزارة الصحة والسكان، تنفيذ خططها من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والحد من انتشاره، ومنع انتقاله من شخص لآخر، من خلال الإعلان عن حزمة من القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والبدء فى تنفيذها، وفى مقدمتها، التشديد على ارتداء الكمامات، وفرض غرامة مالية على من يخالف القرار، بالامتناع عن ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة، والأسواق، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل العام والجماعى، وفرض عقوبات على المنشآت المخالفة لقرارات اللجنة، كالمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى منع إقامة الأفراح فى الأماكن المغلقة، ومنع إقامة العزاء سواء فى السرادقات التى تقام فى الشوارع أو فى دور المناسبات.



وإلى جانب تلك الإجراءات، تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها من أجل السيطرة على الجائحة، وعلاج المرضى الذين يتم احتجازهم بمستشفيات العزل المخصصة ذلك، إلى جانب المتابعة الدقيقة للمرضى الذين يتم عزلهم منزليا بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس.



وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تم التطرق إلى موقف جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





توافر الأكسجين الطبى



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة يومية لتوافر الأكسجين الطبى على مدار اليوم، فى كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك احتياطيا كافيا فى كل محافظة.





500 مستشفى لمرضى كورونا



وأوضح رئيس الوزراء أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حاليا لمرضى فيروس كورونا، سواء مستشفيات وزارة الصحة، التى بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مستشفيات التعليم العالى، وغيرها من الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمى، والأطقم الطبية تؤدى واجباتها.





غرامات الامتناع عن ارتداء الكمامة



كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فى متابعة تنفيذ القرارات الاحترازية، وفى مقدمتها الالتزام بإرتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكدا أن الحكومة جادة وحاسمة فى تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، لافتا إلى أن وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين فى يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة فى جميع المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.





ملحمة حقيقية



وثمن رئيس الوزراء الجهد الخارق المبذول من الأطقم الطبية فى هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من فيروس كورونا، والحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، متوجها بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.