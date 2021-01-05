الهند تستعد لتصدير لقاحات كورونا 'خلال أسابيع'

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
قال مسؤول بوزارة الخارجية إن الهند ستبدأ في تصدير لقاحات فيروس كورونا محلية الصنع في غضون أسبوعين من إطلاقها.

ونفى المسؤول التقارير التي تفيد بأن الهند ستحظر تصدير اللقاحات التي تنتجها لتلبية الطلب المحلي.

تصنع الهند حوالي 60٪ من اللقاحات على مستوى العالم والعديد من البلدان تنتظرها بفارغ الصبر لبدء شحن الجرعات.

وقد وافقت الهند رسميًا على الاستخدام الطارئ للقاحين بينما تستعد لبدء إعطاء اللقاحات في يناير.

تخطط الهند لواحدة من أكبر عمليات التطعيم في العالم، وتسعى لتحصين حوالي 300 مليون شخص بحلول يوليو.

وأكد المسؤول بوزارة الخارجية أن خطة الهند لمساعدة الدول الأخرى تسير على الطريق الصحيح.

"وأضاف المسؤول: "في غضون أسبوعين من طرح اللقاحات، سنسمح بالتصدير إلى بعض جيراننا في جنوب آسيا. سنقوم بدفع بعض هذه الصادرات كهدايا، وسيتم توفير البعض الآخر بنفس السعر الذي ستشتريه الحكومة تقريبًا".

"وتابع: "الهند تدرك تمامًا التزاماتها تجاه جيرانها وبقية العالم كأكبر صانع لقاح في العالم."

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