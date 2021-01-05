رئيس الوزراء البريطاني يلغي رحلته إلى الهند بسبب فيروس كورونا

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كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ألغى رحلة إلى الهند في وقت لاحق من هذا الشهر للتركيز على الاستجابة لفيروس كورونا.



واتصل رئيس الوزراء بنظيره الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق "للإعراب عن أسفه" لأنه لن يتمكن من الزيارة كما هو مخطط لها.



بدلًا من ذلك، يأمل جونسون في زيارة الهند "في النصف الأول" من العام، قبل أن يحل مودي ضيفًا في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها المملكة المتحدة.



ووصفت الزيارة بأنها محاولة لتعزيز التجارة وتعزيز أجندة جونسون العالمية لبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.