البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات مع تذبذب الأسواق العالمية و العربية فقد بدأ السوق المصرى في التماسك 


 وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.068 مليار جنيه.
 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3101 نقطة.


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن تبدأ المؤسسات فى تكوين مراكزها الحديدة مع تداولات الأسبوع المقبل و الذى سيعود بحالة من التفاؤل للمستثمرين خلال النصف الثانى من الشهر مع الحديث عن طروحات شركات الخدمة الوطنية التى ستضيف للبورصة شريحة جديدة من المستثمرين الجدد مع ترقب لمحفزات جديدة منها الطروحات الحكومية و تخفيض سعر الغاز للمصانع و تسليم الرئاسة الأمريكية لبايدن و كذلك ترقب نتائج اللقاحات ضد فيروس كورونا بعد تعميمها فى العديد من الدول خلال الفترة القادمة.

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