البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات مع تذبذب الأسواق العالمية و العربية فقد بدأ السوق المصرى في التماسك









وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.068 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3101 نقطة.







