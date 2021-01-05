ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ 12

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:15 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
أميرة فطيم
تنطلق منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 7 يناير الجاري، بمبارتين ناريتين؛ حيث سيواجه أبها نظيره الفيصلي، فيما سيلتقي الوحدة بفريق الفتح.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة، حين يواجه الهلال فريق الباطن، والأهلي نظيره القادسة، بينما سيلعب فريق النصر أمام العين.

وسيشهد يوم السبت، مباريات قوية تجمع بين التعاون وفريق الرائد، والشباب أمام نظيره الاتفاق، فيما سيكون الاتحاد على موعد مع ضمك.

ويعتلي فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأهلي صاحب المركز الثاني، في حين يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الثانية عشر:-

1- الهلال: 24 نقاط
2- الأهلي : 22 نقاط
3- الشباب: 19 نقاط
4- الاتحاد : 18 نقاط
5- الوحدة: 18 نقاط
6- التعاون: 17 نقاط
7- الاتفاق: 17 نقاط
8- الفتح : 16 نقاط
9- أبها: 14 نقاط
10- القادسية: 14 نقاط
11- الفيصلي: 13 نقاط
12- الرائد: 12 نقاط
13- الباطن: 11 نقاط
14- النصر: 11 نقاط
15 – العين: 10 نقاط
16- ضمك: 8 نقاط

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