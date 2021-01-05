عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

قال مصدر مسئول بوزارة البترول اليوم الثلاثاء، إن قرار لجنة تسعير التلقائي للمواد البترولية الخاص بتحديد أسعار البنزين خلال الثلاث الشهور القادمة سوف يتم الأعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وتعقد لجنة تسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعاتها كل ثلاث شهور لتحديد أسعار البترول في السوق المصري بعد ربطه بالسعر العالمي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تثبيت اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.