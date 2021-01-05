لصاحبة العيون الخضراء.. هذا المكياج يناسبك يوم الزفاف

إذا كنت من صاحبات العيون الخضراء، نقدم لك مكياج يناسبك يوم الزفاف لإ طلالة هادئة وجذابة يوم حفل زفافك، حيث تختلف صيحات المكياج التي تناسب العيون الخضراء، ولكن يظل المكياج الهادئ هو الأكثر ملائمة لصاحبة هذه العيون.





مكياج وردي

يمكن للعروس تطبيق مكياج العيون الوردي في ليلة الزفاف، باستخدام أحد درجات اللون الوردي الفاتحة على الجفن الثابت والمتحرك لعينيكِ، مع تطبيق الكحل الأسود داخل العين، ثم استخدام أحمر شفاه مات أو لامع بأحد درجات اللون الوردي، وتطبيق أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح على الخدود.





مكياج سموكي