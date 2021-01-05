لصاحبة العيون الخضراء.. هذا المكياج يناسبك يوم الزفاف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
إذا كنت من صاحبات العيون الخضراء، نقدم لك مكياج يناسبك يوم الزفاف لإطلالة هادئة وجذابة يوم حفل زفافك، حيث تختلف صيحات المكياج التي تناسب العيون الخضراء، ولكن يظل المكياج الهادئ هو الأكثر ملائمة لصاحبة هذه العيون.

مكياج وردي
يمكن للعروس تطبيق مكياج العيون الوردي في ليلة الزفاف، باستخدام أحد درجات اللون الوردي الفاتحة على الجفن الثابت والمتحرك لعينيكِ، مع تطبيق الكحل الأسود داخل العين، ثم استخدام أحمر شفاه مات أو لامع بأحد درجات اللون الوردي، وتطبيق أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح على الخدود.

مكياج سموكي
يمكنك أيضا تطكبيق المكياج السموكي فهو يلائم لون عينيك كثيرا ويعطيك حيوية وجاذبية، حيث يمكن وضع أحد درجات الألوان الترابية الفاتحة على الجفن الثابت لعينيك، مع تطبيق درجة داكنة من الألوان الترابية مثل اللون البني الداكن، على أطراف الجفن المتحرك، وأسفل العينين، والاستعانة بالرموش الصناعية لمنح عينيك مظهراً أكثر جاذبية، مع أحمر شفاه باللون الوردي أو البني أو النبيتي.

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