مكتب الإحصاءات الألماني يتوقع نمو مبيعات التجزئة 4% خلال 2020

ذكر مكتب الإحصاءات الألماني أنه من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة في البلاد نمت حوالي أربعة بالمئة في عام 2020 عقب أداء قوي في نوفمبر ما يشير إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم الضرر الاقتصادي الأوسع نطاقا جراء فيروس كورونا.

وذكر المكتب يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على عكس توقعات المحللين بانكماش بفضل نمو قوي للمبيعات الإلكترونية والإنفاق على تحسينات في المنازل.

وبيانات نوفمبر ترجع لفترة إغلاق جزئي في ألمانيا في حين استمرت المتاجر في العمل. واضطرت جميع المتاجر لإغلاق ابوابها من منتصف ديسمبر مع تشديد القيود لاحتواء تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مبيعات التجزئة على الإنترنت، أكبر الرابحين في نوفمبر ، إذ زادت الإيرادات 31.8 بالمئة مقارنة بها قبل عام بينما زاد الإنفاق على الأجهزة المنزلية ومواد البناء وأدوات تزيين المنازل بنسبة 15.4 بالمئة.