افتتاح مسار رحلة العائلة المقدسة بسمنود

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، محافظة الغربية التابعة لإيبارشية المحلة الكبرى، وذلك بعد قيام المحافظة بتطويره بتكلفة بلغت ٧.٥ مليون جنيه، وتحويل سوق عشوائي إلى مسار حضاري، وهو المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية بالمدينة ذاتها.
وزار الوزيران وبصحبتهما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وقيادات المحافظة الكنيسة وكان في استقبالهم نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، حيث تفقدوا الأماكن الأثرية بالكنيسة واستمعوا إلى شرح لتاريخها وأقيمت احتفالية بهذه المناسبة، وسط تطبيق إجراءات وقائية دقيقة.

يذكر أن العائلة المقدسة زارت المكان الذي توجد به الكنيسة حاليًا ومكثت به لمدة ١٧ يومًا، ويوجد به إناء من الجرانيت (ماجور) عجنت به السيدة العذراء وبئر مياه شربت منه العائلة المقدسة، وهو ينبع ماء حتى اليوم.

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