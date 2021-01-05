فرنسا تسجل 65 ألف وفاة و2.7 مليون إصابة بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 2.72 مليون حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس.

 

واوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 65549 ألف.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اصابه بكورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 11 ساعة

سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز: فرنسا تتخطي 30 ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا

رئيس الحكومة الفرنسية يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

مسؤول بالإليزيه: ماكرون يلغي كل رحلاته للخارج

رئيس الحكومة الإسبانية سيعزل نفسه حتى 24 ديسمبر للقائه ماكرون الإثنين الماضي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

08:04 ص

سواريز يحرج برشلونة

11:00 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

11:07 ص

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

11:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى