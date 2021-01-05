فرنسا تسجل 65 ألف وفاة و2.7 مليون إصابة بكورونا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 2.72 مليون حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس.

واوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 65549 ألف.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.