تراجع أسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 5-1-2020

تباينت أسعار الأسماك في السوق المصري، اليوم الثلاثاء 5-1-2020، وسط انخفضات سعرية في تراجع في سعر كلا من البلطي والكابوريا وانخفاض سعر المكرونة والبوري.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 16 و18 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 38 و42 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.