قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط 670 اسطوانة أكسجين مُعبئة بكفر الشيخ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين تاجرى خردة - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض، لإتجارهم غير المشروع فى إسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول (500) إسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن "غير مرخص"، وبحوزة الثانى (170) إسطوانة أكسجين معبأة، حيث قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الإتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الإسطوانات من مصنع تعبئة - كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك (صاحب مصنع تعبئة إسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع وبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ضوء مواجهة فيروس "كورونا".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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