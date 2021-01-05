مسؤول إيراني يؤكد: بدأنا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة

أكد مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة منذ مساء الاثنين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت القناة، أمس الاثنين، نقلًا عن وكالة مهر، بأن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

وقال نائب رئيس الوكالة النووية الإيرانية على أصغر زاريان، في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا قررت السلطات الإيرانية القيام بذلك.

وأضاف: "في الوقت الحالي، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فستتمكن منظمة الطاقة الذرية بصفتها المنفذ من تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع التراجع خطوة أخرى عن الالتزامات بالاتفاق النووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها تعهدت بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال على أصغر زاريان: إنه منذ أن اتخذت إيران أحدث خطوة في تخفيض الالتزامات بالاتفاق، تجاوز مخزون البلاد من اليورانيوم 1200 كيلوجرام وسيتم إضافته بسرعة إلى مخزون اليورانيوم المخصب.