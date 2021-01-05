خارجية كوريا الجنوبية: نبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إنها تبذل جهودًا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الحرس الثوري احتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينة في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.