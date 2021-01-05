عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:25 ص
جانب من سيارات الشرطة
جانب من سيارات الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية دعم عدد من مستشفيات القاهرة بعدد من الأكسجين، بسبب الأزمة الأخيرة التي حدثت.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذي يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية، وضمان وصولها في الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج.

وتبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من (مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم) بوجود (4) سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.
عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)
عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)
عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)
عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)
عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)
عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

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