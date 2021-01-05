إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.


وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.


وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شبورة بوابة الفجر الفجر الطقس إغلاق طريق

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 16 ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يكشف عن عرضه لإبقاء ميسي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

إغلاق طريقي العلمين الإسكندرية الصحراوي

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

عاجل.. إغلاق طريق رأس غارب اتجاه الشيخ فضل لوجود سيول

إعادة فتح طريق رأس غارب بعد تحسن الأحوال الجوية

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

عاجل.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا (بيان رسمي)

11:54 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى