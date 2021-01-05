إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:17 ص
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.
وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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