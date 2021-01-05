شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يقال أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي سيكون غدا في مدينة العلا بالسعودية لحضور القمة الخليجية، مشيرا إلى ان الإدارة الأمريكية كان لها دور في هذه المسألة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن الوكالات الأجنبية والمصادر الأمريكية تفيد بأنه سيكون هناك تمثيلا مصريا في القمة الخليجية، مضيفا: "معنديش تأكيد هل بالفعل سيكون هناك تمثيل مصري في القمة أم لا، أو مستوى التمثيل".



