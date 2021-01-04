طارق الشيخ يطرح أغنية "السادة الكرام"

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طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



ويضم ألبوم طارق الشيخ 8 أغانى متنوعة، وتم تصوير أغنية منذ فترة منه تحمل اسم "وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بيننا، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، وهناك عدد كبير من أغانى الألبوم تم تصويرها أيضا بطريقة مختلفة وجديدة عليا.



يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.



