حول "المصالحة الخليجية".. وزير الخارجية الكويتي يعلن فتح الأجواء بين السعودية وقطر

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين التوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البریة والبحریة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر اعتبارا من مساء الیوم الاثنین، وذلك خلال بيان نقله تلفزیون دولة الكویت.

 

وقال الشیخ أحمد الناصر:"بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التي سیتم عقدھا في محافظة العلا بالمملكة العربیة السعودیة یوم غد أجرى الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد اتصالا ھاتفیا بأخیه الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر وأخیه الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع بالمملكة.

 

وأضاف أنه "تم التاكید خلال الاتصال على حرص الجمیع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقیع بیان العلا الذي یعد بحول الله إیذانا باستھلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخویة خالیة من أي عوارض تشوبھا".

 

وأوضح أنه "بناء على اقتراح الشیخ نواف الأحمد الصباح أمیر البلاد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البریة والبحریة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر اعتبارا من مساء ھذا الیوم".

 

واستدرك "وقد عبر سموه عن بالغ شكره وامتنانه لأخیه خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وأخیه صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز على ما یولونه من اھتمام بالغ بانجاح أعمال القمة كما عبر سموه عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول المجلس وجمھوریة مصر العربیة بأن تكون ھذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسیرة المباركة للتضامن وتكفل بحول الله إنھاء ھذا العارض ومفتتحا إلى كل ما فیه خیر لدول المجلس وجمھوریة مصر العربیة الشقیقة ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة وعودة الأمور إلى طبیعتھا بما یحقق التعاون والتكاتف ویضمن تكثیف أواصر الود والتآخي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الكويتي قطر المصالحة الخليجية الكويت السعودية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ 40 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

منذ ثلث ساعة

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"اليونسكو": واحة الإحساء تعد منظراً طبيعياً تراثياً وثقافياً فريداً

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني لبلاده

المدينة - المملكة | اتفاق سعودي مصري على دعم القانون ومحاربة الفساد

المدينة - السعودية | القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

السعودية الثالثة عالميًا في غوص الأعماق العسكري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

08:42 م

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

09:29 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى