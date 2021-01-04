750 مليون جنيه.. تعرف على تكاليف وتفاصيل تطوير أول مزار برحلة العائلة المقدسة

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها أن تكلفة أعمال تطوير أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة الغربية وهي واحدة من ثمانية محافظات تتوزع فيها محطات تلك الرحلة المقدسة، بلغت 750 ألف جنيه.

يذكر أن وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية قد افتتحا اليوم أولى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مدينة سمنود بمحافظة الغربية

وشملت أعمال التطوير تنظيف ميكانيكي لواجهة الكنيسة ومداخلها، والقباب وبرجي الأجراس لإزالة آثار الأتربة والأمطار وذلك تحت إشراف ادارة ترميم الغربية ومنطقة آثار الغربية.

كما تم إزالة الاشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول أمام الكنيسة وتبليط الأرضيات باستخدام الإنترلوك ودهان جميع واجهات المحلات الواقعة على جانبى الشارع بلون موحد وعمل لافتات بأسماء هذه المحلات بتصميم و لون موحد يتناسب مع الطراز المعماري للكنيسة.

كما تم عمل نافورة جديده بميدان البدراوى وتوسعة الميدان، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات في نهاية الميدان وعمل لوحات ارشادية علي جانبي الشارع للتعرف بآثار مدينة سمنود.

يذكر أن ذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام الدولة بإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تولى وزارة السياحة والآثار له اهتماما آثريا وسياحيا كبيرا، حيث يقوم المجلس الأعلى للاثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة علي هذا المسار بالاضافة قيام هيئة التنمية السياحية الى تطوير الخدمات السياحية بها و رفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و جهاز التنسيق الحضاري لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية.

وإنشاء طرق جديده لتمهيد دخول السيارات والاتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة، حيث اوشك علي الانتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بثمانية محافظات، معربا عن حرصه الدائم علي زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة و متابعة تطور مستجدات الأعمال بها.

وخصصت الوزارة مبلغ ٤١ مليون جنيهاً من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنميةً المحلية لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

كما قامت هيئة التنشيط السياحي بعدد من الرحلات التعريفية لعدد من الحجاج الاجانب و الاعلاميين لتعريفهم بالمسار و نقاطه. فمسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميا.

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