مي عمر تبهر جمهورها بالتايجر في أحدث ظهور لها

Advertisements

شاركت الفنانة مي عمر، صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عمر" في الصورة بإطلالة تايجر أبهرت بها الجميع، وكتبت تعليقا قائله: "ليه شكلي مختلف في الصورة هل ده بسبب الكاميرا أم الميك أب".



ويعرض للفنانة مي عمر، في هذه الأيام مسلسل "لؤلؤ" والذي يعد أول بطولة مطلقة لها ومعها الفنان أحمد زاهر ونجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.