عقب لقاءه مع رانيا يوسف.. مذيع عراقي يصاب بكورونا

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أعلن المذيع العراقي نزار الفاس، الذي أجرى حوار مع الفنانة رانيا يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يجري المذيع نزار الفاس، تحليل آخر في الأيام القليلة المقبلة من أجل التأكد من إصابته.



يذكر أن لقاء المذيع العراقي، نزار الفاس،مع الفنانة رانيا يوسف، آثار جدلا كبيرا حول مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إثارتها الجدل بتصريحات جريئة مما جعلها تتصدر التريند.