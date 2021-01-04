بـ فستان زهري.. سوسن بدر تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابيه

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شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "بدر" في الصورة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان سواريه باللون الزهرى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



في سياق منفصل، نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضى، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.



وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جدًا الله يرحمه".



وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه.. أشكرك على دعائك".

