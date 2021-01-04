بـ فستان زهري.. سوسن بدر تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابيه

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "بدر" في الصورة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان سواريه باللون الزهرى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

في سياق منفصل، نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضى، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جدًا الله يرحمه".

وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه.. أشكرك على دعائك".
بـ فستان زهري.. سوسن بدر تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابيه
بـ فستان زهري.. سوسن بدر تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوسن بدر حاتم على المخرج حاتم على الفنانة سوسن بدر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الأهلي يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ ساعتين

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 3 ساعات

مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

الأحمر يستعيد ثلاثي الفريق.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة سونيديب

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يغلق مفاوضات سيرينو بعد ضم بواليا

منذ أقل من ساعة

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند يوجه رسالة خاصة إلى هالاند بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد

منذ نصف ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

لوك ساحر لـ رانيا الملاح في آخر ظهور لها (صور)

بفستان سواريه.. منة فضالي توجه الشكر لإدارة مهرجان القنوات الفضائية

نرمين الفقي تفاجئ جمهورها بإطلاله صيف مبهجة

بعد أسبوعين من طلاقها.. مي حلمي تفاجئ متابعيها بارتداءها فستان الزفاف من جديد!

بإطلالة أنيقة.. ريم سامى تخطف الأنظار علي "انستجرام"

إيمان العاصي تتألق في أحدث جلسة تصويرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

03:20 م

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

03:31 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى