سيرين عبدالنور عن الياس رحباني: "الله يرحمك ويكون نفسك بالسماء"

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعربت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن حزنها الشديد لوفاة الموسيقار الكبير الياس رحباني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث نشرت "عبدالنور"، صورة للراحل وكتبت عليها قائلًا:" الله يرحمك ويكون نفسك بالسماء ".


في سياق متصل، توفى منذ قليل الموسيقار الياس الرحبانى متاثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز الـ83 عاما. 


ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني، والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».


إلياس الرحبانى هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

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