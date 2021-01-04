نور اللبنانية تنعى الياس رحباني وتعلق: "شكرا لعطائك الكبير للفن اللبناني"

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعربت النجمة اللبنانية نور، عن حزنها الشديد لوفاة الموسيقار الكبير الياس رحباني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


حيث نشرت نور، صورة للراحل وكتبت عليها قائلًا:" رحل اليوم الموسيقار العظيم المبدع #الياس_الرحباني، شكرًا لعطائك الكبير للفن اللبنانى، أعمالك باقية وخالدة... الله يرحمك ".


في سياق متصل، توفى منذ قليل الموسيقار الياس الرحبانى متاثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز الـ83 عاما.


ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني، والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.


وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».

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