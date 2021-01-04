جورج وسوف ينعي الموسيقار الياس رحباني: "يرحل أخر عنقود من عائلة الابداع"









حيث نشر جورج وسوف، صورة للراحل وكتب عليها قائلًا:" بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع، مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا، اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز، الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون.".







في سياق متصل، توفى منذ قليل الموسيقار الياس الرحبانى متاثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز الـ83 عاما.









ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني، والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.









وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».



أعرب المطرب السوري جورج وسوف، عن حزنه الشديد لوفاة الموسيقار الكبير الياس رحباني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".